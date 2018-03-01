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Працівника МВС, який вчинив смертельну ДТП у Києві, звільнили з-під варти

Працівника МВС, який вчинив смертельну ДТП у Києві, звільнили з-під варти

Київ • УНН

 • 8932 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Подільський районний суд звільнив з-під варти 35-річного співробітника сервісного центру МВС, який восени минулого року, перебуваючи у нетверезому стані за кермом, вчинив смертельне ДТП у Києві. Про це повідомляє прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.

“Попри рішення Шевченківського районного суду столиці, яким до співробітника МВС застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, та який було залишено без змін судом апеляційної інстанції, під час судового засідання 27.02.2018 суддя Подільського райсуду звільнив з під-варти обвинуваченого”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прокуратурі, питання щодо скасування вже обраного запобіжного заходу, який діяв до 11 березня 2018, у ході судового засідання не ставилось.

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Зважаючи на це, прокуратурою підготовлено клопотання до суду про обрання співробітнику МВС запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наступне судове засідання призначено на 5 березня на 12.30.

Нагадаємо, 13 листопада 2017 року, перебуваючи за кермом автомобіля Мazda-7 у нетверезому стані, провідний спеціаліст — адміністратор в регіональному сервісному центрі МВС України не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з автомобілем марки Mitsubishi та з автомобілем Nissan. В результаті ДТП одна людина загинула на місці, ще один постраждалий отримав важкі травми.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

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