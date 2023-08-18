Работника Британского музея в Лондоне уволили из-за исчезновения ценных сокровищ в фондах
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Британский музей в Лондоне уволил своего работника, а полиция проводит расследование после того, как экспонаты из коллекции "исчезли, были украдены или повреждены". Об этом пишет издание BBC, передает УНН.
Детали
Отмечается, что из музея, одной из крупнейших туристических достопримечательностей Великобритании, исчезли такие предметы, как золото, ювелирные изделия и драгоценные камни.
Большинство экспонатов хранилась в хранилище, сообщили в музее. Директор Британского музея Гартвиг Фишер сказал, что музей «направит усилия на восстановление объектов».
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«Это очень необычный инцидент. Я знаю, что говорю от имени всех коллег, мы очень серьезно относимся к защите всех предметов, которыми мы занимаемся. Мы уже усилили наши меры безопасности и работаем вместе с внешними экспертами, чтобы завершить окончательную информацию о том, что пропало, повреждено и украдено», — сказал Гартвиг Фишер.
Дополнение
Против уволенного сотрудника будут приняты судебные меры, добавили в музее. Управление по борьбе с экономической преступностью полиции проводит расследование, но никого не задержали. Британский музей также начал независимую проверку безопасности.
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