Работника Британского музея в Лондоне уволили из-за исчезновения ценных сокровищ в фондах

Детали

Отмечается, что из музея, одной из крупнейших туристических достопримечательностей Великобритании, исчезли такие предметы, как золото, ювелирные изделия и драгоценные камни.

Большинство экспонатов хранилась в хранилище, сообщили в музее. Директор Британского музея Гартвиг Фишер сказал, что музей «направит усилия на восстановление объектов».

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«Это очень необычный инцидент. Я знаю, что говорю от имени всех коллег, мы очень серьезно относимся к защите всех предметов, которыми мы занимаемся. Мы уже усилили наши меры безопасности и работаем вместе с внешними экспертами, чтобы завершить окончательную информацию о том, что пропало, повреждено и украдено», — сказал Гартвиг Фишер.

Дополнение

Против уволенного сотрудника будут приняты судебные меры, добавили в музее. Управление по борьбе с экономической преступностью полиции проводит расследование, но никого не задержали. Британский музей также начал независимую проверку безопасности.

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