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Працівника Британського музею у Лондоні звільнили через зникнення цінних скарбів у фондах

Працівника Британського музею у Лондоні звільнили через зникнення цінних скарбів у фондах

Київ • УНН

 • 1276386 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Британський музей у Лондоні звільнив свого працівника, а поліція проводить розслідування після того, як експонати з колекції "зникли, були вкрадені або пошкоджені". Про це пише видання BBC, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що з музею, однієї з найбільших туристичних визначних пам'яток Великої Британії, зникли такі предмети, як золото, ювелірні вироби та дорогоцінне каміння.

Більшість експонатів зберігалася в сховищі, повідомили в музеї. Директор Британського музею Гартвіг Фішер сказав, що музей «спрямує зусилля на відновлення об’єктів».

Цитата

«Це дуже незвичайний інцидент. Я знаю, що говорю від імені всіх колег, ми дуже серйозно ставимося до захисту всіх предметів, якими ми опікуємося. Ми вже посилили наші заходи безпеки та працюємо разом із зовнішніми експертами, щоб завершити остаточну інформацію про те, що зникло, пошкоджено та вкрадено», — сказав Гартвіг Фішер

Доповнення

Проти звільненого співробітника буде вжито судових заходів, додали в музеї. Управління боротьби з економічною злочинністю столичної поліції проводить розслідування, але нікого не затримали. Британський музей також почав незалежну перевірку безпеки.

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