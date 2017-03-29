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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 131388 просмотра

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11 марта, 13:14 • 106869 просмотра

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"Пранкеры" пытались организовать разговор между А.Дудой и П.Порошенко

"Пранкеры" пытались организовать разговор между А.Дудой и П.Порошенко

Киев • УНН

 • 9420 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Российские спецслужбы попытались от имени Украины организовать разговор между президентом Польши Анджеем Дудой и Президентом Украины Петром Порошенко, не зная, что разговор уже состоялся накануне. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.

“Еще один признак российского следа в нападении на Генеральное консульство Польши в Луцке. Российские спецслужбы попытались от имени Украины организовать вечером телефонный разговор с Анджеем Дудой. Так называемые „пранкеры“ не знали, что разговор уже состоялся, а канцелярия Президента Польши в постоянной координации с Администрацией Президента Украины”, — сообщил С.Цеголко.

Как сообщал УНН, П.Порошенко во время телефонного разговора проинформировал А.Дуду о усиления охраны диппредставительства Польши в Украину после нападения на консульство Польши в Луцке.

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