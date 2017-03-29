"Пранкеры" пытались организовать разговор между А.Дудой и П.Порошенко

“Еще один признак российского следа в нападении на Генеральное консульство Польши в Луцке. Российские спецслужбы попытались от имени Украины организовать вечером телефонный разговор с Анджеем Дудой. Так называемые „пранкеры“ не знали, что разговор уже состоялся, а канцелярия Президента Польши в постоянной координации с Администрацией Президента Украины”, — сообщил С.Цеголко.

Как сообщал УНН, П.Порошенко во время телефонного разговора проинформировал А.Дуду о усиления охраны диппредставительства Польши в Украину после нападения на консульство Польши в Луцке.