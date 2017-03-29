"Пранкери" намагалися організувати розмову між А.Дудою і П.Порошенком

“Ще одна ознака російського сліду в нападі на Генеральне консульство Польщі в Луцьку. Російські спецслужби спробували від імені України організувати увечері телефонну розмову з Анджеєм Дудою. Так звані "пранкери" не знали, що розмова вже відбулася, а канцелярія Президента Польщі в постійній координації з Адміністрацією Президента України”, — повідомив С.Цеголко.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко під час телефонної розмови поінформував А.Дуду про посилення охорони диппредставництв Польщі в Україні після нападу на консульство Польщі у Луцьку.