"Пранкери" намагалися організувати розмову між А.Дудою і П.Порошенком
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Російські спецслужби спробували від імені України організувати розмову між президентом Польщі Анджеєм Дудою та Президентом України Петром Порошенком, не знаючи, що розмова вже відбулася напередодні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар Глави Держави Святослав Цеголко, передає УНН.
“Ще одна ознака російського сліду в нападі на Генеральне консульство Польщі в Луцьку. Російські спецслужби спробували від імені України організувати увечері телефонну розмову з Анджеєм Дудою. Так звані "пранкери" не знали, що розмова вже відбулася, а канцелярія Президента Польщі в постійній координації з Адміністрацією Президента України”, — повідомив С.Цеголко.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко під час телефонної розмови поінформував А.Дуду про посилення охорони диппредставництв Польщі в Україні після нападу на консульство Польщі у Луцьку.