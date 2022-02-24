ПВО Украины сбили 3 российских вертолета возле аэропорта Гостомель - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Силы противовоздушной обороны Украины сбили три вертолета врагов у аэропорта Гостомель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, пишет УНН.
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“ПВО Украины сбили 3 вертолета российских врагов у аэропорта Гостомель”, — написал Геращенко.
По его словам, только что состоялась атака российских вертолетов с выводом десанта на аэродром Гостомель.
Сейчас идет бой, говорит советник министра. Сбито 3 вертолета противника.
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