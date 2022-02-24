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Протиповітряна оборона збила сьомий літак російських сил на Луганщині

Протиповітряна оборона збила сьомий літак російських сил на Луганщині

Київ • УНН

 • 120621 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили вже сьомий літак повітряно-космічних сил Російської Федерації на Луганщині. Про це повідомляє штаб ООС, пише УНН.

Цитата

“Це вже сьомий літак окупантів, збитий за сьогодні українськими підрозділами протиповітряної оборони. Загарбники продовжують нести втрати”, - йдеться в повідомленні.

Додамо

У Генштабі ЗСУ інформують, що угруповання Збройних Сил України стійко тримають оборону держави, повернуто під повний контроль Маріуполь та Щастя.

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про інтенсивні обстріли на сході країни та ракетно-бомбові удари по низці аеропортів.
У ДПСУ повідомили, що російська військова техніка порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях, поранено низку прикордонників.

На всій території України ввели воєнний стан.

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