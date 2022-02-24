Протиповітряна оборона збила сьомий літак російських сил на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили вже сьомий літак повітряно-космічних сил Російської Федерації на Луганщині. Про це повідомляє штаб ООС, пише УНН.
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“Це вже сьомий літак окупантів, збитий за сьогодні українськими підрозділами протиповітряної оборони. Загарбники продовжують нести втрати”, - йдеться в повідомленні.
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