Противовоздушная оборона сбила седьмой самолет российских сил на Луганщине
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили уже седьмой самолет воздушно-космических сил Российской Федерации над Луганской областью. Об этом сообщает штаб ООС, пишет УНН.
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“Это уже седьмой самолет оккупантов, сбитый за сегодня украинскими подразделениями противовоздушной обороны. Захватчики продолжают нести потери”, - говорится в сообщении.
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