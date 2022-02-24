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15 марта, 19:03 • 92010 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 125336 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114819 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109133 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100154 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 95796 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 83711 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Противовоздушная оборона сбила седьмой самолет российских сил на Луганщине

Противовоздушная оборона сбила седьмой самолет российских сил на Луганщине

Киев • УНН

 • 120620 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили уже седьмой самолет воздушно-космических сил Российской Федерации над Луганской областью. Об этом сообщает штаб ООС, пишет УНН.

Цитата

“Это уже седьмой самолет оккупантов, сбитый за сегодня украинскими подразделениями противовоздушной обороны. Захватчики продолжают нести потери”, - говорится в сообщении.

Добавим

В Генштабе ВСУ информируют, что группировки Вооруженных Сил Украины стойко держат оборону государства, возвращены под полный контроль Мариуполь и Счастье.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили об интенсивных обстрелах на востоке страны и ракетно-бомбовых ударах по ряду аэропортов.

В ГПСУ сообщили, что российская военная техника нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях, ранены ряд пограничников.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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