ППО України збили 3 російські вертольоти біля аеропорту Гостомель - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Сили протиповітряної оборони України збили три вертольоти російських ворогів біля аеропорту Гостомель. Про це повідомив в своєму Telegram-каналі радник міністра внутрішніх спрв України Антон Геращенко, пише УНН.
Цитата
“ППО України збили 3 вертольоти російських ворогів біля аеропорту Гостомель”, — написав Геращенко.
З його слів, щойно відбулась атака російських гелікоптерів з виведенням десанту на Аеродром Гостомель.
Наразі йде бій, каже радник міністра. Збито 3 вертольоти супротивника.
Раніше
Українські підрозділи протиповітряної оборони збили вже сьомий літак повітряно-космічних сил Російської Федерації на Луганщині.
Додамо
У Генштабі ЗСУ інформують, що угруповання Збройних Сил України стійко тримають оборону держави, повернуто під повний контроль Маріуполь та Щастя.
Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про інтенсивні обстріли на сході країни та ракетно-бомбові удари по низці аеропортів.
У ДПСУ повідомили, що російська військова техніка порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях, поранено низку прикордонників.
На всій території України ввели воєнний стан.