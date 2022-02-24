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ППО України збили 3 російські вертольоти біля аеропорту Гостомель - Геращенко

ППО України збили 3 російські вертольоти біля аеропорту Гостомель - Геращенко

Київ • УНН

 • 442774 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Сили протиповітряної оборони України збили три вертольоти російських ворогів біля аеропорту Гостомель. Про це повідомив в своєму Telegram-каналі радник міністра внутрішніх спрв України Антон Геращенко, пише УНН.

Цитата

“ППО України збили 3 вертольоти російських ворогів біля аеропорту Гостомель”, — написав Геращенко.

З його слів, щойно відбулась атака російських гелікоптерів з виведенням десанту на Аеродром Гостомель.

Наразі йде бій, каже радник міністра. Збито 3 вертольоти супротивника.

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Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про інтенсивні обстріли на сході країни та ракетно-бомбові удари по низці аеропортів.
У ДПСУ повідомили, що російська військова техніка порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях, поранено низку прикордонників.

На всій території України ввели воєнний стан.

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