Позволят привлечь дополнительные ресурсы на восстановление Украины: правительство приняло важные решения
Киев • УНН
Кабинет министров Украины одобрил меры по привлечению 4,5 млн евро грантов на ремонт жилья от МБРР и Международной ассоциации развития, а также дополнительные инициативы по оказанию помощи, которые сейчас реализуются. Премьер-министр Шмыгаль отметил продолжающуюся международную поддержку усилий по восстановлению.
Кабинет министров Украины принял два решения, которые позволят привлечь дополнительные ресурсы на восстановление Украины. В частности речь идет о привлечении 4,5 млн евро грантовых средств от МБРР и от Международной ассоциации развития на ремонт поврежденного жилья. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, которого цитирует Правительственный портал, передает УНН.
"Первое - это изменения в грантовое соглашение с ЕИБ о модернизации системы водоснабжения и водоотведения в Николаеве. Сумма гранта будет увеличена с 5 до 8 млн евро. Второе решение - это привлечение 4,5 млн евро грантовых средств от МБРР и от Международной ассоциации развития на ремонт поврежденного жилья", - отметил Шмыгаль.
Премьер-министр отметил, что продолжается также плодотворное сотрудничество Украины и USAID по всем ключевым направлениям. Одна из последних инициатив - это партнерство с "Укрзализныцей" для ее интеграции в Трансъевропейскую транспортную сеть. На строительство двухпутного железнодорожного участка в 75 км будет выделено 225 млн долларов.
"Восстанавливаем также больницы и амбулатории, чтобы люди имели повсеместный доступ к медицинским услугам. После российского вторжения уже восстановили полностью или частично 847 объектов здравоохранения", - подчеркнул Шмыгаль.
Премьер-министр поблагодарил всех партнеров, которые поддерживают инициативы по восстановлению Украины. Так, Правительство Великобритании поможет восстановить мосты в Киевской области, Правительство Германии предоставляет средства для льготных кредитов ВПЛ, Япония анонсировала выделение 4,5 млрд долларов на программы восстановления.
Дополнение
11 декабря исполнительный совет МВФ утвердил второй пересмотр программы EFF для Украины, что открывает путь Украине к получению очередного транша объемом почти 900 млн долл.
Позволят привлечь дополнительные ресурсы на восстановление Украины: правительство приняло важные решения
Кабинет министров Украины одобрил меры по привлечению 4,5 млн евро грантов на ремонт жилья от МБРР и Международной ассоциации развития, а также дополнительные инициативы по оказанию помощи, которые сейчас реализуются. Премьер-министр Шмыгаль отметил продолжающуюся международную поддержку усилий по восстановлению.
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