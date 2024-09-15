"Позвольте бить в ответ": Сибига обратился к международным партнерам
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров разрешить использование дальнобойного оружия для ударов по военным объектам рф. Это обращение прозвучало после ракетного удара по Харькову, где пострадало 30 человек.
Министр иностранных дел Андрей Сибига, призвал международных партнеров разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по военным объектам на территории рф. Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет УНН.
Очередной варварский российский удар по жилому дому в Харькове. По меньшей мере 30 раненых, среди которых есть дети. Нам нужно, чтобы партнеры сняли все ограничения на использование оружия, чтобы Украина могла уничтожать российские аэродромы, бомбардировщики и пусковые установки. Позвольте Украине бить в ответ,
Напомним
Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, попав в жилой дом. 30 человек пострадали, включая троих детей. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию, эвакуируют жителей.