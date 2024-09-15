"Позвольте бить в ответ": Сибига обратился к международным партнерам

Министр иностранных дел Андрей Сибига, призвал международных партнеров разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по военным объектам на территории рф. Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

Очередной варварский российский удар по жилому дому в Харькове. По меньшей мере 30 раненых, среди которых есть дети. Нам нужно, чтобы партнеры сняли все ограничения на использование оружия, чтобы Украина могла уничтожать российские аэродромы, бомбардировщики и пусковые установки. Позвольте Украине бить в ответ, - заявил глава МИД Украины.

Напомним

Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, попав в жилой дом. 30 человек пострадали, включая троих детей. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию, эвакуируют жителей.