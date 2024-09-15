Окупанти вдарили по Харкову та області щонайменше шістьма ракетами, постраждало 30 людей - ОВА

На місці удару по багатоповерхівці в Немишлянському районі Харкова триває рятувально-пошукова операція. Кількість постраждалих зросла до 30, з них троє дітей. Двоє дорослих у важкому стані. Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

В нас по області і по місту Харкову був черговий ракетний обстріл. Щонайменше 6 керованих авіабомб. Тут у Харкові влучання у 12-поверховий житловий будинок, кількість постраждалих вже зросла до 30, з них троє дітей. Двоє дорослих у важкому стані, - сказав Синєгубов.

Він також зазначив, що рятувально-пошукова операція триває. Зруйновано один під'їзд будинку. Пошкоджено щонайменше 1500 вікон. Десятки пошкоджених автівок.

Під завалами можуть бути люди. Проводиться евакуація жителів. Працюють на місці профільні, гуманітарні та міжнародні та українські організації, - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо

російські війська атакували багатоповерхівку в Немишлянському районі Харкова.