Оккупанты ударили по Харькову и области по меньшей мере шестью ракетами, пострадали 30 человек - ОВА

На месте удара по многоэтажке в Немышлянском районе Харькова продолжается спасательно-поисковая операция. Количество пострадавших возросло до 30, из них трое детей. Двое взрослых в тяжелом состоянии. Об этом рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

У нас по области и по городу Харькову был очередной ракетный обстрел. По меньшей мере 6 управляемых авиабомб. Здесь в Харькове попадание в 12-этажный жилой дом, количество пострадавших уже возросло до 30, из них трое детей. Двое взрослых в тяжелом состоянии, - сказал Синегубов.

Он также отметил, что спасательно-поисковая операция продолжается. Разрушен один подъезд дома. Повреждено не менее 1500 окон. Десятки поврежденных автомобилей.

Под завалами могут быть люди. Проводится эвакуация жителей. Работают на месте профильные, гуманитарные и международные и украинские организации, - отметил Синегубов.

Напомним

российские войска атаковали многоэтажку в Немышлянском районе Харькова.