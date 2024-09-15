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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты ударили по Харькову и области по меньшей мере шестью ракетами, пострадали 30 человек - ОВА

Киев  •  УНН

15 сентября 2024, 14:18  •  2014 просмотра

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Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, попав в жилой дом. 30 человек пострадали, включая троих детей. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию, эвакуируют жителей.

На месте удара по многоэтажке в Немышлянском районе Харькова продолжается спасательно-поисковая операция. Количество пострадавших возросло до 30, из них трое детей. Двое взрослых в тяжелом состоянии. Об этом рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

У нас по области и по городу Харькову был очередной ракетный обстрел. По меньшей мере 6 управляемых авиабомб. Здесь в Харькове попадание в 12-этажный жилой дом, количество пострадавших уже возросло до 30, из них трое детей. Двое взрослых в тяжелом состоянии,

- сказал Синегубов.

Он также отметил, что спасательно-поисковая операция продолжается. Разрушен один подъезд дома. Повреждено не менее 1500 окон. Десятки поврежденных автомобилей.

Под завалами могут быть люди. Проводится эвакуация жителей. Работают на месте профильные, гуманитарные и международные и украинские организации,

- отметил Синегубов.

Напомним

российские войска атаковали многоэтажку в Немышлянском районе Харькова.

Павел Башинский

Павел Башинский

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