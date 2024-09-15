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"Дозвольте бити у відповідь": Сибіга звернувся до міжнародних партнерів

"Дозвольте бити у відповідь": Сибіга звернувся до міжнародних партнерів

Київ • УНН

 • 33347 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів дозволити використання далекобійної зброї для ударів по військових об'єктах рф. Це звернення пролунало після ракетного удару по Харкову, де постраждало 30 людей.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, закликав міжнародних партнерів дозволити Україні використовувати далекобійну зброю для ударів по військових об'єктах на території рф. Прои це він повідомив у соцмережі Х, пише УНН.

Черговий варварський російський удар по житловому будинку в Харкові. Щонайменше 30 поранених, серед яких є діти. Нам потрібно, щоб партнери зняли усі обмеження на використання зброї, щоб Україна могла знищувати російські аеродроми, бомбардувальники та пускові установки. Дозвольте Україні бити у відповідь,

- заявив очільник МЗС України.

Нагадаємо

Окупанти завдали ракетного удару по Харкову, влучивши в житловий будинок. 30 людей постраждало, включаючи трьох дітей. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію, евакуюють жителів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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