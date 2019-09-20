Иск прокуратуры Крыма в Кабмин: ОАСК открыл производство по делу

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об отмене ограничений для внутренне перемещенных лиц на получение пенсий и других выплат исключительно через Ощадбанк. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда города Киева.

“С соответствующим иском к Кабинету Министров Украины обратился заместитель прокурора Автономной Республики Крым. Истец оспаривает п.1 постановления КМУ “Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам” в части, касающейся выплат пенсий, пожизненных государственных стипендий, всех видов социальной помощи и компенсаций, предназначенных указанным лицам, через счета и сеть учреждений ОАО “Государственный сберегательный банк Украины”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что определение Ощадбанка единственным банком для проведения социальных выплат внутренне перемещенным лицам, по мнению истца, не соответствует ст.1 Протокола Конвенции о защите прав человека и основных свобод, положением ЗУ “Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц” и нарушает принципы гражданского законодательства на свободу договора и выбор контрагента.

Кроме того сообщается, что подготовительное заседание назначено на 4 декабря 2019 года.

Напомним, Комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения одобрил рекомендации по социальной защите и пенсионным выплатам внутренне перемещенным лицам и лицам, проживающим на временно оккупированных территориях Украины.

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