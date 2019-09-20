Позов прокуратури Криму до Кабміну: ОАСК відкрив провадження у справі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі про скасування обмежень для внутрішньо переміщених осіб щодо отримання пенсій та інших виплат виключно через Ощадбанк. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Окружного адміністративного суду міста Києва.
“З відповідним позовом до Кабінету Міністрів України звернувся заступник прокурора Автономної Республіки Крим. Позивач оскаржує п.1 постанови КМУ “Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” в частині, що стосується виплат пенсій, довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, що призначені зазначеним особам, через рахунки та мережу установ ПАТ “Державний ощадний банк України”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що визначення Ощадбанку єдиним банком для проведення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, на думку позивача, не відповідає ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, положенням ЗУ “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” та порушує засади цивільного законодавства на свободу договору та вибір контрагента.
Окрім того повідомляється, що підготовче засідання призначено на 4 грудня 2019 року.
Нагадаємо, Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення схвалив рекомендації щодо соціального захисту та пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам та особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях України.