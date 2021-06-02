Позиция Украины относительно Беларуси должна быть неизменной - Верещук
Киев • УНН
КИӤВ. 2 июня. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народний депутат от фракциӥ "Слуга народа" Ирина Верещук прокомментировала постановление ВР об осуждении действий режима президента Беларуси Александра Лукашенко, передает УНН.
Цитата:
"Есть два постановления. Я видела их оба и они адекватны той ситуации, которая сложилась в Беларуси", - сказала нардеп в эфире одного из телеканалов.
Детали
Верещук прокомментировала целесообразность введения санкций СНБО по отношению к Беларуси.
"Сначала нам нужно заслушать наших дипломатов. Они должны рассказать, в каком состоянии сегодня находятся наши торговые, экономические, политические и оборонные отношения с Беларусью. Напомню, что у нас общая граница с Беларусью и это надо учитывать.
А относительно ограничительных мер - они уже приняты. Мы запретили нашим самолетам летать над Беларусью. И если мы завтра проголосуем за постановление, то это лишь подтвердит политическую неизменность нашего отношения относительно того, что происходит в Беларуси с режимом Лукашенко", - заявила она.
Контекст
Группа народных депутатов инициировала обращение Верховной Рады в Организацию Объединенных Наций, Европейскую Комиссию, парламентских организациям, правительствам и парламентам стран мира о признании режима Александра Лукашенко в Беларуси угрозой международной безопасности.
Речь идет о проекте постановления №5560. Целью постановления является консолидация действий международных организаций, правительств и парламентов стран мира с целью прекращения противоправных действий режима Лукашенко, посягающих на международную безопасность.
Инициаторами документа стали около 30 народных депутатов из фракций "Европейская солидарность", "Голос", "Слуга народа" и группы "За будущее".
Дополнение
Украӥна прекратила авиасообщение с Беларусью с 26 мая.