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Позиция Украины относительно Беларуси должна быть неизменной - Верещук

Киев • УНН

 • 19830 просмотра

КИӤВ. 2 июня. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народний депутат от фракциӥ "Слуга народа" Ирина Верещук прокомментировала постановление ВР об осуждении действий режима президента Беларуси Александра Лукашенко, передает УНН.

Позиция Украины относительно Беларуси должна быть неизменной - Верещук

Цитата:

"Есть два постановления. Я видела их оба и они адекватны той ситуации, которая сложилась в Беларуси", - сказала нардеп в эфире одного из телеканалов.

Детали

Верещук прокомментировала целесообразность введения санкций СНБО по отношению к Беларуси.

"Сначала нам нужно заслушать наших дипломатов. Они должны рассказать, в каком состоянии сегодня находятся наши торговые, экономические, политические и оборонные отношения с Беларусью. Напомню, что у нас общая граница с Беларусью и это надо учитывать.

А относительно ограничительных мер - они уже приняты. Мы запретили нашим самолетам летать над Беларусью. И если мы завтра проголосуем за постановление, то это лишь подтвердит политическую неизменность нашего отношения относительно того, что происходит в Беларуси с режимом Лукашенко", - заявила она.

Контекст

Группа народных депутатов инициировала обращение Верховной Рады в Организацию Объединенных Наций, Европейскую Комиссию, парламентских организациям, правительствам и парламентам стран мира о признании режима Александра Лукашенко в Беларуси угрозой международной безопасности.

Речь идет о проекте постановления №5560. Целью постановления является консолидация действий международных организаций, правительств и парламентов стран мира с целью прекращения противоправных действий режима Лукашенко, посягающих на международную безопасность.

Инициаторами документа стали около 30 народных депутатов из фракций "Европейская солидарность", "Голос", "Слуга народа" и группы "За будущее".

Дополнение

Украӥна прекратила авиасообщение с Беларусью с 26 мая.

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