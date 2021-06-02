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The Guardian

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Позиція України щодо Білорусі має бути незмінною - Верещук

Київ • УНН

 • 19830 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук прокоментувала постанови ВР про засудження дій режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка, передає УНН.

Позиція України щодо Білорусі має бути незмінною - Верещук

Цитата:

"Є дві постанови. Я бачила їх обидві і вони є адекватними тій ситуації, яка склалася в Білорусі", - сказала нардеп в ефірі одного з телеканалів.

Деталі

Верещук прокоментувала доцільність введення санкцій РНБО по відношенню до Білорусі.

"Спочатку нам потрібно заслухати наших дипломатів. Вони мають розповісти, в якому стані сьогодні знаходяться наші торгівельні, економічні, політичні і безпекові відносини з Білоруссю. Нагадаю, що у нас спільний кордон з Білоруссю і це треба брати до уваги.

А щодо обмежувальних заходів – вони вже вжиті. Ми заборонили нашим літакам літати над Білоруссю. І якщо ми завтра проголосуємо за постанову, то це лише підтвердить політичну незмінність нашого відношення щодо того, що відбувається в Білорусі з режимом Лукашенко", - заявила вона.

Контекст

Група народних депутатів ініціювала звернення Верховної Ради до Організації Об'єднаних Націй, Європейської Комісії, парламентських організацій, урядів і парламентів країн світу про визнання режиму Олександра Лукашенка у Білорусі загрозою міжнародній безпеці.

Йдеться про проект постанови №5560. Метою постанови є консолідація дій міжнародних організацій, урядів і парламентів держав світу з метою припинення протиправних дій режиму Лукашенка, що посягають на міжнародну безпеку.

Ініціаторами документа стали близько 30 народних депутатів із фракцій "Європейська солідарність", "Голос", "Слуга народу" та групи "За майбутнє".

Доповнення

Україна припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.

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