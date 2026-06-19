Пожизненное получил мужчина за изнасилование трех падчериц - решение добились в апелляции, обвинение поддержал Генпрокурор Кравченко

50-летнего мужчину, который в течение двух лет насиловал трех малолетних падчериц, приговорили к пожизненному заключению после обжалования прокуратурой решения суда первой инстанции, сообщил в пятницу Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, указав, что лично поддерживал обвинение в Харьковском апелляционном суде, пишет УНН.

Пожизненное заключение. Такого приговора сегодня добилась прокуратура для 50-летнего мужчины, который в течение двух лет насиловал трех малолетних падчериц. Суд первой инстанции назначил ему 15 лет лишения свободы. Мы считали такое наказание несоразмерным тяжести содеянного и обжаловали приговор. Сегодня я лично поддерживал обвинение в Харьковском апелляционном суде - написал Кравченко.

"Наша позиция была принципиальной: за преступления против детей не может быть поблажек. Суд согласился с доводами прокуратуры и изменил приговор на пожизненное заключение", - отметил Генпрокурор.

По данным Генпрокурора, эти преступления совершались ночью в доме потерпевших, когда дети спали и были наиболее уязвимы. "Сначала мужчина совершал сексуальное насилие над старшим ребенком, затем перешел к младшим. Человек, который должен был быть для них защитой и опорой, стал источником страха и травмы на всю жизнь", - указал он.

"Наша работа по обеспечению самого строгого наказания за преступления, где потерпевшими являются дети, системна и имеет результаты", - отметил Кравченко.

В частности, на Житомирщине, по его словам, "прокуратура отстояла пожизненное лишение свободы для 23-летнего мужчины, который в состоянии наркотического опьянения проник в квартиру женщины, изнасиловал ее, убил ножом ее и ее малолетнюю дочь, а затем поджег жилье, чтобы уничтожить следы".

Еще один пожизненный приговор на днях, как сообщил Генпрокурор, "получил мужчина в Одессе, который изнасиловал и жестоко убил 7-летнюю соседскую девочку, а затем пытался спрятать тело в подвале соседнего дома".

"Ни одно решение суда не способно вернуть родителям детей, которых они потеряли, а пострадавшим – утраченное детство и чувство безопасности. Но государство обязано сделать все, чтобы такие преступники больше никогда не получили возможности отнять или искалечить чью-то жизнь. Я убежден: когда речь идет об особо тяжких преступлениях против детей, наказание должно быть максимально строгим. Без компромиссов. Без поблажек. Без права на второй шанс для тех, кто сознательно разрушает детские судьбы. Работаем дальше" - подчеркнул Кравченко.

Заманил 7-летнюю девочку, изнасиловал и убил — в Одессе мужчина получил пожизненное заключение