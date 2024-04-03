На Киевщине "УАЗ" сбил пожилую женщину, от полученных травм пешеходка скончалась в больнице

В поселке Ракитное Киевской области водитель автомобиля "УАЗ" на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину, которая впоследствии скончалась в приемном отделении местной больницы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

3 апреля в поселке Ракитное произошла авария. Предварительно, водитель автомобиля "УАЗ" на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пенсионерку. К сожалению, от полученных травм пешеходка погибла в приемном отделении местной больницы. - говорится в сообщении.

Напомним,

В Броварском районе Киевской области под колеса электропоезда попал мужчина. От полученных травм 32-летний мужчина погиб на месте.

Сообщено о подозрении водителю автомобиля "Ford Mustang", который в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП. Тогда пострадал, в частности, 7-летний ребенок.

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