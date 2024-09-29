Пожилая женщина погибла из-за вражеского обстрела поселка на Херсонщине

В Херсонской области в результате вражеского обстрела поселка Никольское погибла местная жительница 1954 года рождения, сообщил в воскресенье председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

российские военные убили жительницу Никольского. В результате обстрела погибла женщина 1954 года рождения. К сожалению, она получила ранения, несовместимые с жизнью - написал Прокудин в Telegram.

Напомним

В Херсонской области двое пожилых людей получили ранения в результате вражеского артобстрела Берислава.