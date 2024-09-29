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Літня жінка загинула через ворожий обстріл селища на Херсонщині

Літня жінка загинула через ворожий обстріл селища на Херсонщині

Київ • УНН

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Внаслідок ворожого обстрілу селища Микільське на Херсонщині загинула місцева жителька 1954 року народження. Жінка отримала поранення, несумісні з життям.

У Херсонській області внаслідок ворожого обстрілу селища Микільське загинула місцева жителька 1954 року народження, повідомив у неділю голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН

російські військові вбили жительку Микільського. Внаслідок обстрілу загинула жінка 1954 року народження. На жаль, вона дістала поранення, несумісні з життям

- написав Прокудін у Telegram. 

Нагадаємо

У Херсонській області двоє літніх людей отримали поранення внаслідок ворожого артобстрілу Берислава. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
khersonska-oblastХерсонська область

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