Літня жінка загинула через ворожий обстріл селища на Херсонщині
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу селища Микільське на Херсонщині загинула місцева жителька 1954 року народження. Жінка отримала поранення, несумісні з життям.
У Херсонській області внаслідок ворожого обстрілу селища Микільське загинула місцева жителька 1954 року народження, повідомив у неділю голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
російські військові вбили жительку Микільського. Внаслідок обстрілу загинула жінка 1954 року народження. На жаль, вона дістала поранення, несумісні з життям
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