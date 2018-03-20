Пожар в торговом центре на Закарпатье ликвидировали
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 20 марта. УНН. Пожарные ликвидировали возгорание в здании торгового центра в селе Нересниця Тячевского района Закарпатской области. Об этом сообщила пресс-секретарь управления ГСЧС в области Наталия Батыр.
Так, возгорание в здании торгового центра на улице Мира удалось локализовать в 8:35, а ликвидировать - в 12:30.
"Площадь пожара ориентировочно составляла около 1000 кв. м. Погибших и травмированных нет. Причину возгорания и нанесенный материальный ущерб устанавливают правоохранительные органы", - передают в пресс-службе.
Напомним, в селе Нересница в Закарпатской области произошел пожар в четырехэтажном торговом центре.