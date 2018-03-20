Пожежу в торговому центрі на Закарпатті ліквідували
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 20 березня. УНН. Вогнеборці ліквідували пожежу в будівлі торгового центру в селі Нересниця Тячівського району на Закарпатті. Про це УНН повідомила речниця управління ДСНС в Закарпатській області Наталія Батир.
Так, загоряння в будівлі торгового центру, що на вулиці Миру, вдалося локалізувати о 8:35, а ліквідувати - о 12:30.
"Площа пожежі орієнтовно становила близько 1000 кв. м. Загиблих та травмованих немає. Причину займання та завдану матеріальну шкоду встановлюють правоохоронні органи", - передають у прес-службі.
Нагадаємо, у селі Нересниця сталася пожежа в чотириповерховому торговому центрі.