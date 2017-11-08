Пожар в ресторане в центре Киева локализовали

"Пожар спасателям удалось в 13:22 локализовать на площади 700 кв. м", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работает 20 единиц техники и 83 спасатели.

Напомним, сегодня утром на улице Жилянской, 37 произошел пожар в ресторане.

Возгорание возникло на 1-м этаже в ресторане в 4-этажного дома, а именно на кухне в вентиляционной системе, с последующим распространением пламени на верхние этажи дома.