Пожар в ресторане в центре Киева локализовали
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Пожар в ресторане на улице Жилянской в столице локализовали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве, передает УНН.
"Пожар спасателям удалось в 13:22 локализовать на площади 700 кв. м", - сказано в сообщении.
На месте происшествия работает 20 единиц техники и 83 спасатели.
Напомним, сегодня утром на улице Жилянской, 37 произошел пожар в ресторане.
Возгорание возникло на 1-м этаже в ресторане в 4-этажного дома, а именно на кухне в вентиляционной системе, с последующим распространением пламени на верхние этажи дома.