Пожежу в ресторані у центрі Києва локалізували
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Пожежу в ресторані на вулиці Жилянській у столиці локалізували. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Києві, передає УНН.
"Пожежу рятувальникам вдалося о 13:22 локалізувати на площі 700 кв. м", - сказано у повідомленні.
На місці події працює 20 одиниць техніки та 83 рятувальники.
Нагадаємо, сьогодні вранці на вулиці Жилянській, 37 сталася пожежа в ресторані.
Займання виникло на 1-му поверсі у ресторані в 4-поверхового будинку, а саме на кухні у вентиляційній системі, з подальшим розповсюдженням полум’я на верхні поверхи будинку.