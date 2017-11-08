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Пожежу в ресторані у центрі Києва локалізували

Пожежу в ресторані у центрі Києва локалізували

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Пожежу в ресторані на вулиці Жилянській у столиці локалізували. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Києві, передає УНН.

"Пожежу рятувальникам вдалося о 13:22 локалізувати на площі 700 кв. м", - сказано у повідомленні.

На місці події працює 20 одиниць техніки та 83 рятувальники.

Нагадаємо, сьогодні вранці на вулиці Жилянській, 37 сталася пожежа в ресторані.

Займання виникло на 1-му поверсі у ресторані в 4-поверхового будинку, а саме на кухні у вентиляційній системі, з подальшим розповсюдженням полум’я на верхні поверхи будинку.

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