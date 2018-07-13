Пожар у каирского аэропорта потушен

Согласно информации, возгорание произошло в принадлежащем частной компании резервуаре с топливом.

Представитель Министерства гражданской авиации Египта Басим Абдулкерим сообщил, что взрыв и пожар имели место на территории, отдаленной от воздушной гавани.



В официальном заявлении ведомства также опровергается, что взрыв произошел на территории Международного аэропорта Каира. В сообщении отмечается, что инцидент не повлиял на работу аэропорта.



По словам главы Египетской холдинговой компании по управлению аэропортами Мухаммеда Саида Махруса, в целях безопасности отменены несколько рейсов.

Махрус сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал.



Напомним, при взрыве двух топливных хранилищ у международного аэропорта Каира пострадали 12 человек, по данным Reuters.