Пожежу біля каїрського аеропорту загасили

Згідно з інформацією, займання сталося в резервуарі з паливом, який належить приватній компанії.



Представник Міністерства цивільної авіації Єгипту Басім Абдулкерім повідомив, що вибух і пожежа були на території, віддаленій від повітряної гавані.



В офіційній заяві відомства також спростовується, що вибух стався на території Міжнародного аеропорту Каїра. У повідомленні наголошується, що інцидент не вплинув на роботу аеропорту.



За словами глави єгипетського холдингової компанії з управління аеропортами Мухаммеда Саїда Махруса, в цілях безпеки скасовані кілька рейсів.

Махрус повідомив, що в результаті події ніхто не постраждав.



Нагадаємо, під час вибуху двох паливних сховищ у міжнародного аеропорту Каїра постраждали 12 осіб, за даними Reuters.