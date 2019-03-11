Пожар на свалке во Львовской области тушат уже второй день
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 марта. УНН. Во Львовской области спасатели вторые сутки продолжают тушить пожар, вспыхнувший на Новояворивскому свалке. Об этом УНН сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
"Подразделения спасателей продолжают работать. Сейчас локализации возгорания еще нет. Это свалку вблизи города Новояворовск", - сообщили в ГСЧС.
К слову, пожар на свалке тушат уже вторые сутки.
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Как сообщал УНН, сообщение о пожаре на свалке поступило к спасателям утром 10 марта.
К ликвидации пожара привлекли 22 спасателей личного состава и 3 единицы спецтехники.
Напомним, за сутки в Ивано-Франковской области было зарегистрировано 38 пожаров.