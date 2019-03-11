Пожежу на сміттєзвалищі у Львівській області гасять вже другий день
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 березня. УНН. У Львівській області рятувальники вже другу добу продовжують гасити пожежу, яка спалахнула на Новояворівському сміттєзвалищі. Про це УНН повідомили у прес-службі обласного управління ДСНС.
"Підрозділи рятувальників продовжують працювати. Наразі, локалізації загоряння ще не має. Це сміттєзвалище поблизу міста Новояворівськ",- повідомили у ДСНС.
До слова, пожежу на сміттєзвалищі гасять вже другу добу.
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Як повідомляв УНН, повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі надійшло до рятувальників вранці 10 березня.
До ліквідації пожежі залучили 22 рятувальників особового складу та 3 одиниці спецтехніки.
Нагадаємо, за добу в Івано-Франківській області було зареєстровано 38 пожеж.