Пожары в Украине с начала нового года унесли жизни уже 7 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. С начала нового, 2021-го, года в Украине в результате пожаров погибли уже 7 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует УНН.
По данным ГСЧС, в течение 1 января было зафиксировано 170 пожаров, 99 из них - возгорания в жилом секторе. Что касается человеческих потерь, то известно о 7 погибших, и еще 6 травмированных.
Напомним, УНН сообщал, что в Украине 31 декабря 2020 года и в новогоднюю ночь в пожарах погибли 9 граждан.
Добавим, что в Хмельницкой области в новогоднюю ночь горели два грузовика.