Пожары в Украине с начала нового года унесли жизни уже 7 человек

По данным ГСЧС, в течение 1 января было зафиксировано 170 пожаров, 99 из них - возгорания в жилом секторе. Что касается человеческих потерь, то известно о 7 погибших, и еще 6 травмированных.

Напомним, УНН сообщал, что в Украине 31 декабря 2020 года и в новогоднюю ночь в пожарах погибли 9 граждан.



Добавим, что в Хмельницкой области в новогоднюю ночь горели два грузовика.