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На Хмельниччині у новорічну ніч горіли дві вантажівки

Київ • УНН

 • 14008 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. На Хмельниччині у смт Білогір'я вогнеборці ліквідували пожежу двох вантажівок та не допустили розповсюдження вогню на поруч розташовану автотехніку. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує УНН.

На Хмельниччині у новорічну ніч горіли дві вантажівки

"1 січня о 03:18 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу вантажних автомобілів RENO MAGNUM та MAN F50 на вулиці Залізничній у смт Білогір’я. На момент прибуття бійців ДСНС, обидві кабіни вантажівок були повністю охоплені вогнем. Рятувальники швидко приборкали полум’я, не допустивши його розповсюдження на поряд розташовану автотехніку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що локалізація пожежі відбулась о 03:30, а її ліквідація — о 03:41.

"Причина займання встановлюється. Травмованих та загиблих під час пожежі не було", - резюмували надзвичайники.

Як повідомлялося раніше в УНН, на Новий рік у пожежах загинуло 9 українців.

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