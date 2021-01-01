В Хмельницкой области в новогоднюю ночь горели два грузовика
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В Хмельницкой области в пгт Белогорье пожарные ликвидировали пожар двух грузовиков и не допустили распространения огня на рядом расположенную автотехнику. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует УНН.
"1 января в 3:18 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре грузовых автомобилей RENO MAGNUM и MAN F50 на улице Железнодорожной в пгт. Белогорье. На момент прибытия бойцов ГСЧС, обе кабины грузовиков были полностью охвачены огнем. Спасатели быстро укротили пламя, не допустив его распространения на рядом расположенную автотехнику", - говорится в сообщении.
Отмечается, что локализация пожара состоялась в 03:30, а ее ликвидация - в 3:41.
"Причина возгорания устанавливается. Травмированных и погибших во время пожара не было", - резюмировали чрезвычайники.
Как сообщалось ранее в УНН, на Новый год в пожарах погибли 9 украинцев.