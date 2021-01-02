Пожежі в Україні з початку нового року забрали життя вже 7 людей

За даними ДСНС, протягом 1 січня було зафіксовано 170 пожеж, 99 з них — загорання в житловому секторі. Щодо людських втрат, то відомо про 7 загиблих осіб, та ще 6 травмованих осіб.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що в Україні 31 грудня 2020 року та у новорічну ніч у пожежах загинули 9 громадян.



Додамо, що на Хмельниччині у новорічну ніч горіли дві вантажівки.