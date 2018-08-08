Пожары на юге Португалии оставили людей без воды

Пожар вспыхнул в районе Моншики в прошлую пятницу, 3 августа, и распространился на районы Силвиш и Портимау. В этом регионе его тушат 1423 сотрудников экстренных служб, поддерживаемых 447 наземными и двумя воздушными средствами.

Из десяти активных пожаров два продолжаются, а восемь находятся в процессе ликвидации. Тушением 10 пожаров в стране сегодня всего занимаются более 1600 сотрудников экстренных служб с около 491 машинами, семью воздушными средствами.

Как сообщается, огонь в районе Моншики распространяется двумя активными фронтами. Один на горе Фойя, а другой - в Силвише. Фронт в Силвише был главной заботой сегодня утром. Ветер, который постоянно меняет направление, усложняет работу пожарных.

На данный момент в результате стихии ранены по меньшей мере 30 человек, один из них - серьезно.

Центр городка Моншики остался без воды из-за пожара. Ситуация должна быть решена сегодня с помощью нового генератора.

Мобильная связь уже восстановлена ​​в некоторых местах в горах Серра-ди-Моншики.

Напомним, на востоке Испании эвакуировали 2,5 тыс. человек из-за пожара.