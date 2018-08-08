Пожежі на півдні Португалії залишили людей без води
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Уже шосту добу в Португалії вирують природні пожежі, які сьогодні продовжують гасити за допомогою вертольотів, стихія залишила без води жителів містечка Моншіке в регіоні Алгарве на півдні країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на RTP.
Пожежа спалахнула в районі Моншіке минулої п'ятниці, 3 серпня, і поширилася на райони Сілвеш і Портімау. У цьому регіоні її гасять 1423 співробітників екстрених служб, яких підтримують 447 наземних і два повітряних засоби.
З десяти діючих пожеж у країні дві тривають, а вісім перебувають у процесі ліквідації. Гасінням 10 пожеж у країні сьогодні всього займаються понад 1600 співробітників екстрених служб з близько 491 машинами, сімома повітряними засобами.
Як повідомляється, вогонь у районі Моншіке поширюється двома активними фронтами. Один на горі Фойя, а інший - в Сілвеші. Фронт в Сілвеші був головною турботою сьогодні вранці. Вітер, який постійно змінює напрямок, ускладнює роботу пожежників.
Наразі в результаті стихії поранено щонайменше 30 осіб, одну з них - серйозно.
Центр містечка Моншіке залишився без води через пожежу. Ситуація повинна бути вирішена сьогодні за допомогою нового генератора.
Мобільний зв'язок вже відновлено в деяких місцях у горах Серра-ді-Моншіке.
Нагадаємо, на сході Іспанії евакуювали 2,5 тис. осіб через пожежу.