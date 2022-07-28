Пожар в Одесском порту не связан с вражескими обстрелами – спикер ОВА

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"Ночью на территории Одесского морского торгового порта произошел пожар, который был быстро и своевременно ликвидирован нашими спасателями. Никакой образом он не связан с вражескими обстрелами. Предварительно произошло возгорание пиломатериалов на одном из причалов, пострадавших нет", – сказал Братчук.

Напомним

Сегодня ночью сообщали, что в Одессе горит порт.