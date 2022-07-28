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Пожар в Одесском порту не связан с вражескими обстрелами – спикер ОВА

Пожар в Одесском порту не связан с вражескими обстрелами – спикер ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Ночью на одном из причалов Одесского порта загорелись пиломатериалы, пострадавших нет. Пожар не связан с вражескими обстрелами. Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, информирует УНН.

Цитата

"Ночью на территории Одесского морского торгового порта произошел пожар, который был быстро и своевременно ликвидирован нашими спасателями. Никакой образом он не связан с вражескими обстрелами. Предварительно произошло возгорание пиломатериалов на одном из причалов, пострадавших нет", – сказал Братчук.

Напомним

Сегодня ночью сообщали, что в Одессе горит порт.

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