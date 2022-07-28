Пожежа в Одеському порту не пов'язана з ворожими обстрілами – речник ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Вночі на одному з причалів Одеського порту загорілися пиломатеріали, постраждалих немає. Пожежа не пов'язана з ворожими обстрілами. Про це в Telegram повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує УНН.
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"Вночі на території Одеського морського торговельного порту сталася пожежа, яка була швидко та своєчасно ліквідована нашими рятувальниками. Жодним чином вона не пов'язана з ворожими обстрілами. Попередньо сталося загоряння пиломатеріалів на одному з причалів, постраждалих немає", – сказав Братчук.
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Сьогодні вночі повідомляли, що в Одесі горить порт.