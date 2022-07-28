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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 1245 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Пожежа в Одеському порту не пов'язана з ворожими обстрілами – речник ОВА

Пожежа в Одеському порту не пов'язана з ворожими обстрілами – речник ОВА

Київ • УНН

 • 391512 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Вночі на одному з причалів Одеського порту загорілися пиломатеріали, постраждалих немає. Пожежа не пов'язана з ворожими обстрілами. Про це в Telegram повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує УНН.

Цитата

"Вночі на території Одеського морського торговельного порту сталася пожежа, яка була швидко та своєчасно ліквідована нашими рятувальниками. Жодним чином вона не пов'язана з ворожими обстрілами. Попередньо сталося загоряння пиломатеріалів на одному з причалів, постраждалих немає", – сказав Братчук.

Нагадаємо

Сьогодні вночі повідомляли, що в Одесі горить порт.

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