Пожар в одесском отеле: тело ребенка отправили на генетическую экспертизу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Тело ребенка, который погиб во время пожара в одесской гостинице “Токио Стар” отправили на генетическую экспертизу. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе полиции Одесской области.
“Тело ребенка в таком состоянии, что для того, чтобы его идентифицировать необходимо провести генетическую экспертизу, чем сейчас и занимаются следователи”, — сказали в пресс-службе.
Также, в Пресс-служба отметили, что идентифицированной остается личность мужчины.
Напомним, во время пожара в одесской гостинице среди погибших был ребенок.
Как сообщалось ранее, пожар, в котором погибли девять человек, произошла в ночь с 16 на 17 августа. Сейчас установлены личности семи погибших.
Как сообщал УНН, что Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокурора об избрании меры пресечения владельцу одесского отеля “Токио Стар” Вадима Черного, пожар в котором унес девять жизней.