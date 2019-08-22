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Пожежа в одеському готелі: тіло дитини відправили на генетичну експертизу

Пожежа в одеському готелі: тіло дитини відправили на генетичну експертизу

Київ • УНН

 • 14243 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Тіло дитини, яка загинула під час пожежі в одеському готелі “Токіо Стар” відправили на генетичну експертизу. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі поліції Одеської області.

“Тіло дитини в такому стані, що для того аби його ідентифікувати необхідно провести генетичну експертизу, чим наразі й займаються слідчі”, — сказали в пресслужбі.

Також, в пресслужбі зазначили, що ідентифікованою залишається особа чоловіка.

Нагадаємо, під час пожежі в одеському готелі серед загиблих була дитина.

Як повідомлялося раніше, пожежа, у якій загинули дев’ятеро осіб, сталася в ніч з 16 на 17 серпня. Наразі встановлені особи семи загиблих.

Як повідомляв УНН, що Київський районний суд міста Одеси задовольнив клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу власнику одеського готелю “Токіо Стар” Вадима Чорного, пожежа в якому забрала дев’ять життів.

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