Пожар в Лукьяновском СИЗО случился в административном здании - В.Шкурба
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Пожар, произошедший сегодня ночью на крыше Лукьяновского СИЗО, случился над административными помещениями, вероятно из-за электрического замыкания. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил заместитель начальника Лукьяновского СИЗО Виталий Шкурба, передает УНН.
“Около 1:40 возник пожар на крыше административной части здания для содержания заключенных. Был вызван наряд ГСЧС и опергруппа Шевченковского райотдела милиции. Пожар был локализован в 2:57, пострадавших нет”, — рассказал В.Шкурба.
По его словам, во время пожара были эвакуированы 43 человека из соседней части здания.
“Продолжается уборка хозяйственной обслугой изолятора, часть шифера убрали. Эта часть здания административная, под нами находятся кабинеты медработников и сотрудников социальной службы. Жилых помещений нет”, — добавил он.
Расследование продолжается, а предварительной причиной является замыкание электрической проводки.
Как сообщал УНН 7 мая ночью произошел пожар в в Лукьяновском следственном изоляторе.