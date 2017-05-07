Пожежа в Лук'янівському СІЗО сталася в адміністративній будівлі – В.Шкурба
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Пожежа, яка сталася сьогодні вночі на даху Лукянівського СІЗО, сталася над адміністративними приміщенями ймовірно через електричне замикання. Про це в ефірі “112 Україна” повідомив заступник начальника Лукянівського СІЗО Віталій Шкурба, передає УНН.
“Близько 1:40 виникла пожежа на даху адміністративної частини будівлі для утримання ув’язнених. Було викликано наряд ДСНС та опергрупу Шевченківського райвідділу поліції. Пожежу було локалізовано о 2:57, постраждалих немає”, — розповів В.Шкурба.
За його словами, під час пожежі було евакуйовано 43 особи з сусідньої частини будівлі.
“Надалі господарчою обслугою ізолятора прибирається будівля, частину шифера прибрали. Ця частина будівлі адміністративна, під нами знаходяться кабінети медпрацівників та співробітників соціальної служби. Житлових приміщень немає”, — додав він.
Наразі розслідування триває, а попередньою причиною є замикання електричної проводки.
Як повідомляв УНН, 7 травня вночі сталася пожежа в в Лук’янівському слідчому ізоляторі.