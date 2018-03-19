Пожар в лагере "Виктория": в суд поступил обвинительный акт в отношении должностных лиц ГСЧС

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 8395 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 14026 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 60571 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 72581 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101717 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109023 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116477 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121830 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132930 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146774 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Пожар в лагере "Виктория": в суд поступил обвинительный акт в отношении должностных лиц ГСЧС

Пожар в лагере "Виктория": в суд поступил обвинительный акт в отношении должностных лиц ГСЧС

Киев  •  УНН

 • 7406 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 19 марта. УНН. Следователи прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении двух должностных лиц ГУ ГСЧС в Одесской области, которые обвиняются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Бывший руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и действующий инспектор подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

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Обвинительный акт относительно указанных лиц прокуратура Одесской области направила в суд для рассмотрения по существу.

“При вмешательстве прокуратуры Главным управлением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области проведена проверка на объекте.

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По результатам которой внесен иск и решением суда полностью остановлена ​​деятельность детского лагеря „Виктория“. Кроме того, на рассмотрении в суде находятся обвинительные акты в отношении директора и бывшего старшего воспитателя детского лагеря”, - говорится в сообщении.

Напомним, в результате пожара в лагере “Виктория” погибло трое детей.

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