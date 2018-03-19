Пожар в лагере "Виктория": в суд поступил обвинительный акт в отношении должностных лиц ГСЧС
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 19 марта. УНН. Следователи прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении двух должностных лиц ГУ ГСЧС в Одесской области, которые обвиняются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Бывший руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и действующий инспектор подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
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Обвинительный акт относительно указанных лиц прокуратура Одесской области направила в суд для рассмотрения по существу.
“При вмешательстве прокуратуры Главным управлением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области проведена проверка на объекте.
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По результатам которой внесен иск и решением суда полностью остановлена деятельность детского лагеря „Виктория“. Кроме того, на рассмотрении в суде находятся обвинительные акты в отношении директора и бывшего старшего воспитателя детского лагеря”, - говорится в сообщении.
Напомним, в результате пожара в лагере “Виктория” погибло трое детей.