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Пожежа у таборі “Вікторія”: до суду надійшов обвинувальний акт щодо посадовців ДСНС

Пожежа у таборі “Вікторія”: до суду надійшов обвинувальний акт щодо посадовців ДСНС

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 19 березня. УНН. Слідчі прокуратури завершили досудове розслідування стосовно двох посадовців ГУ ДСНС в Одеській області, які обвинувачуються у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

Колишній керівник Київського відділу ГУ ДСНС в Одеській області та діючий інспектор підозрюються у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

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Обвинувальний акт щодо вказаних осіб прокуратура Одещини направила до суду для розгляду по суті.

“За втручання прокуратури Головним управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області проведено перевірку на об’єкті.

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За результатами якої внесено позов та рішенням суду повністю зупинено діяльність дитячого табору „Вікторія“. Крім того на розгляді у суді перебувають обвинувальні акти стосовно директора та колишнього старшого вихователя дитячого табору”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок пожежі у таборі “Вікторія” загнуло троє дітей.

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