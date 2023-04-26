Пожар в российском культурном центре на Кипре: в рф заявили о теракте и обвинили украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Глава россотрудничества евгений примаков заявил, что пожар в российском культурном центре в Никосии - "теракт", а кроме того сразу же обвинил украинцев, которые сейчас живут на Кипре, передает УНН.
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"Против нашего культурного центра, русского дома на Кипре, в Никосии совершен теракт. Уверен, что террористами были сторонники киевского режима, скорее всего из числа украинцев, сейчас живущих на Кипре", - написал примаков.
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По его словам, в центр науки и культуры, который является сугубо гражданским учреждением, "неизвестные террористы бросили несколько бутылок с зажигательной смесью, "коктейлей Молотова".
примаков также решил сравнить пожар в российском культурном центре и Доме профсоюзов в Одессе. Не мог не упомянуть примаков и об украинском флаге на соседнем доме.
"В доме напротив кто-то вывесил украинский флаг, видимо, хотелось оставить подпись", - написал глава россотрудничества.
Ранее
На Кипре загорелось здание российского центра науки и культуры. Предварительно, неизвестный бросил коктейль Молотова.