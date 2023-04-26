Пожежа у російському культурному центрі на Кіпрі: у рф заявили про теракт і звинуватили українців
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Глава росспівробітництва євген примаков заявив, що пожежа у російському культурному центрі у Нікосії - "теракт", а крім того одразу ж звинуватив українців, що зараз живуть на Кіпрі, передає УНН.
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"Проти нашого культурного центру, російського дому на Кіпрі, у Нікосії скоєно теракт. Впевнений, що терористами були прихильники київського режиму, швидше за все з-поміж українців, що зараз живуть на Кіпрі", - написав примаков.
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За його словами, у центр науки та культури, який є суто цивільним закладом, "невідомі терористи кинули кілька пляшок із запальною сумішшю, "коктейлів Молотова".
примаков також вирішив порівняти пожежу у російському культурному центрі та Будинку профспілок в Одесі. Не міг не згалати примаков і про український прапор на сусідньому будинку.
"У будинку навпроти хтось вивісив український прапор, мабуть, хотілося залишити підпис", - написав глава росспівробітництва.
Раніше
На Кіпрі загорілась будівля російського центру науки та культури. Попередньо, невідомий кинув коктейль Молотова.