На Кіпрі загорілась будівля російського центру науки та культури: попередньо, невідомий кинув коктейль Молотова
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. На Кіпрі загорілась будівля російського центру науки та культури, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Baza.
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"На Кіпрі горить будівля російського центру науки та культури. Повідомляється, що невідомий кинув до установи у Нікосії коктейль Молотова", - йдеться у повідомленні.
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У той же час, Telegram-канал Shot, який також оприлюднив відео пожежі, просто зазначає, що "місцеві не виключають, що це міг бути підпал".
Наразі відомо, що пожежа загашена.
"Жертв немає. Причини з'ясовуються", - зазначає Shot.