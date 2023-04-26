На Кипре загорелось здание российского центра науки и культуры: предварительно, неизвестный бросил коктейль Молотова
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. На Кипре загорелось здание российского центра науки и культуры, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.
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"На Кипре горит здание российского центра науки и культуры. Сообщается, что неизвестный бросил в учреждение в Никосии коктейль Молотова", - говорится в сообщении.
Детали
В то же время, Telegram-канал Shot, который также обнародовал видео пожара, просто отмечает, что "местные не исключают, что это мог быть поджог".
На данный момент известно, что пожар потушен.
"Жертв нет. Причины выясняются", - отмечает Shot.