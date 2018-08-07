Пожар в Киеве: горел не бывший химзавод, а мусор
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Столичные спасатели после проведения разведки на улице Магнитогорская сообщили, что загорелась не здание бывшего химического завода, а мусор за ним, передает корреспондент УНН.
"Загорелся мусор за зданием бывшего завода. Площадь пожара составила 30 м. кв. Огонь потушили", - сообщили спасатели.
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Ранее на улице Магнитогорской, возле метро Черниговская, к зданию бывшего химического завода съехалось несколько пожарных авто ликвидировать пожар.