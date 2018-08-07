Пожежа у Києві: горів не колишній хімзавод, а сміття
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Столичні рятувальники після проведення розвідки на вулиці Магнітогірській повідомили, що загорілась не будівля колишнього хімічного заводу, а сміття за ним, передає кореспондент УНН.
"Загорілось сміття за будівлею колишнього заводу. Площа пожежі становила 30 м. кв. Вогонь загасили", - повідомили рятувальники.
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Раніше на вулиці Магнітогорській, біля метро Чернігівська, до будівлі колишнього хімічного заводу з'їхалось кілька пожежних авто ліквідовувати пожежу.